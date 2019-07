Inter, i 28 convocati da Conte per il ritiro di Lugano

Inizia ufficialmente la stagione 2019/2020 per l’Inter, missione importante per la squadra di Antonio Conte che si candida ad essere una grande protagonista per il prossimo campionato. La squadra ha raggiunto Lugano per la prima fase della preparazione, i calciatori si alleneranno nelle strutture dello stadio di Cornaredo dall’8 al 14 luglio. Questa la lista dei convocati. Portieri; Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso Berni, Filip Stankovic. Difensori: Danilo D’Ambrosio, Henrique Dalbert, Stefan De Vrij, Andrea Ranocchia, Milan Skriniar, Michael Ntube, Lorenzo Pirola. Centrocampisti: Borja Valero, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva, Roberto Gagliardini, Joao Mario, Valentino Lazaro, Radja Nainggolan, Ivan Perisic, Stefano Sensi, Lucien Agoume’, Tibo Persyn. Attaccanti: Mauro Icardi, Matteo Politano, Samuele Longo, Facundo Colidio, Sebastiano Esposito e Edoardo Vergani.