Lazio, è poker: 4-0 nel test contro il Mantova

Si è appena conclusa, sul risultato di 4-0, l’ultima amichevole della Lazio per quanto riguarda la prima parte di preparazione estiva: poker ai dilettanti del Mantova allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Mattatori del match sono il giovane Anderson, Immobile e Milinkovic Savic nel primo tempo e Caicedo su rigore nella ripresa.

Solito 3-5-2 schierato da Inzaghi che nel primo tempo ha mandato in campo: Guerrieri; Vavro, Acerbi, Wallace; Lazzari, Milinkovic-Savic, Badelj, Luis Alberto, Patric; André Anderson, Immobile. Ben otto cambi dopo l’intervallo: in porta spazio ad Adamonis, in difesa dentro Luiz Felipe, Radu e Jorge Silva, a centrocampo Parolo e Cataldi mentre l’attacco biancoceleste viene affidato alla coppia Correa-Caicedo. La Lazio tornerà ora nella capitale e Inzaghi concederà tre giorni di riposo ai calciatori prima del ritrovo a Formello e della successiva partenza per Marienfeld, in Germania, dove la Lazio svolgerà la seconda parte della preparazione estiva.