Lite Sgarbi-Mughini, continua il confronto acceso: “E’ solo uno juventino di m…”

La lite di qualche sera fa a ‘Stasera Italia’ su Rete 4 ha fatto il giro del web. Non proprio un confronto pacatissimo quello tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Dalle parole e i toni accesi si è rischiato di passare alle mani (anzi, alle sedie).

Ma non è finita qui. Il confronto, acceso, tra le parti, prosegue ancora, seppur a distanza. Botta e risposta tra i due, con il critico d’arte che tira fuori l’argomento calcio (essendo Mughini grande tifoso juventino): “Mughini dice che mi disprezza intellettualmente? Mi fa piacere – ha detto al programma ‘La Zanzara’ di Cruciani – Mi ha chiamato chiedendomi di fare le scuse pubbliche, che ho negato. Poi di farle private, che ho negato. Gli ho detto che non mi scusavo e poi che ha fatto il ladro, mi hanno chiesto un contributo per un programma ma io non sapevo nulla di un programma di Mughini. Lo vedo ieri sera dieci minuti prima di entrare e dico cos’è questa cosa del programma, pensavo fosse una cosa vecchia. No, dice Mughini , io ho un programma sulla Luna e tu hai mandato una delle tue solite scemenze su Balotelli. A parte che quella su Balotelli io la difendo fino all’ultimo perché è ottima, lui l’ha utilizzata a mia insaputa, non mi ha ringraziato e mi dice pure scemenza. Le scemenze le dice lui da sempre e si vergogni di utilizzare la mia faccia per il suo programma di merda….Mi dovrebbe ringraziare perché vado gratis da lui, porto ascolti…Per me è una testa di c.., punto. Ma chi c… è Mughini? Uno juventino di m…oltretutto. Sei uno che è odiato da tutti. Io ho grande ammirazione per la Juventus, ma lui è proprio patetico. Ho ricevuto migliaia, migliaia e migliaia di messaggi di persone che lo odiano“.

Non si è fatta attendere la controreplica di Mughini, a Dagospia: “Una sola cosa mi preme sottolineare tra le tante eruttate dallo psicopatico. Che io gli abbia telefonato a chiedergli che mi facesse le scuse. Ovviamente non è vero niente, non poteva essere vero. No, mai. Naturalmente potrei scrivere cartelle e cartelle, su fatti, precedenti, rapporti reali tra noi. Me lo impedisce il disprezzo intellettuale che ho per lo psicopatico. Solo aspetterò il momento di reincontrarlo e di darglieli finalmente quel paio di calci in c…. Ps. Il conduttore di “Stasera Italia” ha detto in trasmissione che “noi due” avevamo perduto il controllo. Sa benissimo che non è così. Che io ero calmissimo mentre quello continuava a ripetermi che ero “una testa di c…”. Calmissimo mentre andavo a dargli il fatto suo“.