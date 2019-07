Lukaku è uno di quei calciatori di cui si è più sentito parlare questa estate, in fase di mercato, specie in Italia. Il motivo è il lungo corteggiamento dell’Inter e l’inserimento della Juventus.

Nel frattempo, un altro segnale arriva dal Manchester United: l’attaccante belga non figura tra i ventisei calciatori convocati dal tecnico Ole Gunnar Solskajer per l’amichevole in Norvegia con il Kristiansund.