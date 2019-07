Malattia Mihajlovic, Enrico Mantovani: “caro amico…”

La malattia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic ha sconvolto il mondo del calcio, nelle ultime ore è arrivata la triste notizia, un fulmine a ciel sereno non solo per i tifosi del Bologna ma per tutto il mondo del calcio. L’allenatore comunicherà in conferenza stampa la necessità di dover abbandonare la panchina rossoblu, il club adesso dovrà mettersi alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione ma si tratta solamente di un aspetto secondario. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi da parte del mondo dello sport, l’ultimo dell’ex presidente della Sampdoria Enrico Mantovani: “Caro amico un abbraccio forte. Conoscendo il tuo carattere guerriero sono fiducioso. A presto sul campo. Dramma Mihajlovic: sta male, lascia il Bologna”.