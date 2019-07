Malattia Mihajlovic, perchè l’allenatore del Bologna deve fermarsi

Che malattia ha Mihajlovic? Come un fulmine a ciel sereno nelle ultime ore ed in piena notte è arrivata una notizia shock che ha sconvolto non solo il Bologna ma tutto il mondo del calcio, l’allenatore serbo sarà costretto ad abbandonare la panchina del Bologna per gravi problemi di salute. L’allenatore non si è presentato in ritiro, secondo le prime voci per una semplice influenza ma ora dopo ora sono arrivate notizie sempre più preoccupanti. L’allenatore serbo si è sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato la necessità di una terapia d’urto che lo costringerà a saltare la prossima stagione di campionato ma poco importa il tecnico dovrà vincere la battaglia più importante e riuscire a guarire. Nelle ultime ore sono stati tantissimi i messaggi per l’allenatore che molto probabilmente comunicherà la notizia o in conferenza stampa oppure attraverso un comunicato ufficiale.