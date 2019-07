Malattia Mihajlovic, lo striscione dei tifosi del Bologna: “mister non mollare”

“Sinisa non mollare, Bologna è con te”. E’ questo lo striscione affisso a Casteldebole quest’oggi dai tifosi del Bologna. Si tratta di un messaggio di sostegno nei confronti dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, nelle ultime ore è arrivata la notizia shock della malattia dell’allenatore del Bologna, il tecnico comunicherà in conferenza stampa la necessità di doversi fermare per provare a vincere la battaglia più importante. Nelle ultime ore sono arrivati tanti messaggi dal mondo del calcio, adesso anche i tifosi del Bologna hanno dimostrato vicinanza nei confronti del tecnico.