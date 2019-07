Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scrive alla Uafa

Il Presidente della Repubblica Mattarella scrive alla UAFA. Siamo al 4 luglio e la riforma degli agenti FIGC sembra ormai una certezza. La Uafa, associazione che tutela i procuratori sportivi iscritti dal 2015, in queste settimane ha provato, contattando tutte le Istituzioni italiane, di ottenere una proroga ma senza riuscirci per intoppi burocratici (sono stati dichiarati inammissibili e rigettati i provvedimenti contenenti tale richiesta). La strada sembra in salita ma nulla è perduto. Il Presidente della UAFA Sundas dichiara “Nonostante i numerosi impegni istituzionali non permettano di riceverci, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci comunica a mezzo lettera pervenuta in data odierna, tutta la Sua vicinanza e solidarietà auspicando una soluzione positiva della triste vicenda”.