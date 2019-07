Milan, Bennacer pronto per le visite mediche: ma il look lascia a desiderare [FOTO]

Ismael Bennacer è sbarcato a Milano per le visite mediche. Il centrocampista, fresco vincitore della Coppa d’Africa con l’Algeria, è arrivato all’ora di pranzo in città dirigersi alla clinica ‘La Madonnina’. Come si evince dalle immagini, però, il look lascia alquanto a desiderare, ma dimostra la personalità stravagante del futuro calciatore rossonero.

Calciomercato Milan, ecco Bennacer: visite mediche per il centrocampista https://t.co/pKAOROeGWr pic.twitter.com/aUJKuS8zZj — FansCalcio.it (@FansCalcio) 22 luglio 2019