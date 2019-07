Napoli, Insigne e Mertens rispondono ai tifosi: dal futuro allo scudetto

I calciatori del Napoli hanno risposto nel ritiro di Dimaro alle domande rivoltegli dai tifosi in piazza. In particolare, Lorenzo Insigne ha rassicurato i fans sul suo futuro: “Sono giovane, mi trovo bene a Napoli e spero di rimanere qui a vita“. Una domanda anche sul sogno scudetto: “E’ il mio sogno. Speriamo di raggiungere questo traguardo in questa stagione”. Quando gli viene chiesto di Sarri, Insigne risponde a tono: “L’ho già detto, per noi napoletani è un tradimento. Ma adesso pensiamo a batterlo”.

Presente all’incontro anche Dries Mertens. Anche per lui domanda sullo scudetto: “Io darei tutto per vincere lo scudetto con il Napoli, e pur sapendo che per i tifosi il secondo posto non basta, per noi è comunque un trofeo, perché abbiamo fatto tutto il possibile e dobbiamo esserne fieri”.