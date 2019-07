Le notizie del giorno – Cadavere nella casa di un calciatore, caos in casa Fiorentina

“La nostra proposta è la dimostrazione che riteniamo che il progetto sia talmente valido da assicurare più ricavi alla Lega. Anche perché si tratta di un canale non esclusivo, aperto cioè a tutti gli operatori e a tutte le piattaforme tecnologiche. Una formula che ha dimostrato di essere in grado di ampliare la base di clienti”. Sono le parole di Matteo Mammì, Senior Advisor di Mediapro in Italia, a Il Sole 24 Ore, sulla proposta presentata dal gruppo spagnolo alla Lega di Serie A nei giorni scorsi e in discussione lunedì in Assemblea di Lega. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Periodo particolarmente tormentato in casa Arsenal. Dopo l’aggressione nei giorni scorsi ai danni di Mesut Ozil e Sead Kolasinac, con il terzino bosniaco che ha messo in fuga due ladri, macabro ritrovamento in casa di Mohamed Elneny: secondo quanto riporta il sito “24.ae”, è stato rinvenuto un cadavere nell’abitazione in costruzione a Mahalla Al-Kubra, in Egitto, del centrocampista dei Gunners e della Nazionale nordafricana. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Caos in casa Fiorentina. Nella giornata di domani il difensore German Pezzella si unirà al resto della squadra dopo aver effettuato i test medici ma il futuro è ancora tutto da decidere perchè con l’allenatore Montella non è scattato il giusto feeling, il tecnico cerca un calciatore con caratteristiche diverse e quindi per il difensore lo spazio potrebbe essere con il contagocce. Il futuro potrebbe dunque essere lontano da Firenze ma servono 20 milioni di euro per strapparlo al club viola.