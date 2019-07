Palermo, svincolati tutti i calciatori: adesso possono firmare per altri club ma i rosanero sono pronti a ripartire

Il Palermo può festeggiare, nella giornata di oggi è stata decisa la nuova proprietà che proverà a riportare il club rosanero nel calcio che conta. Nel frattempo il presidente Gravina ha deliberato lo svincolo del calciatori dell’Unione Sportiva Città di Palermo, l’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale e tutti i calciatori sono liberi di trovarsi una nuova squadra, il club nella giornata di ieri ha perso l’ennesimo ricorso. “Il presidente federale – scrive la Federcalcio – preso atto della mancata concessione della Licenza nazionale del campionato di Serie B 2019/2020, con la conseguente mancata ammissione dell’Us Citta’ di Palermo al campionato, delibera lo svincolo d’autorita’ dei calciatori”.

“Non possiamo che accogliere con entusiasmo la decisione di affidare alla cordata di Hera Hora composta da Dario Mirri, Rinaldo Sagramola e Tony Di Piazza il titolo sportivo del Palermo Calcio dopo l’esclusione dai quadri federali della vecchia societa’. Vogliamo meno chiacchiere e l’auspicio e’ quello di prendere spunto dalle imprese sane perche’ una bella squadra serve alla citta’ oltre che allo sport”. Sono le dichiarazioni del presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio. “Non vogliamo piu’ essere incantati da avventurieri del Calcio e pifferai magici – prosegue Patrizia Di Dio – ci auguriamo da palermitani di riconquistare anche per lo sport e per il Calcio autostima senza aspettare nuovi sceicchi, nuovi colonizzatori, nuovi chiacchieroni e millantatori, interessati a speculazioni e non allo sport, non al Calcio e non alla citta’. Servono motivazioni, capacita’ gestionali e manageriali, garanzia e trasparenza oltre che amore per il Calcio e per la citta’. Dunque, mi pare che la strada che e’ stata intrapresa con questa scelta sia quella giusta, adesso e’ ora di recuperare sia per la nostra citta’ citta’ che per la squadra anche una immagine positiva come meritiamo”, conclude Di Dio.

“Il mio primo pensiero, a nome di Hera Hora, va al Sindaco e alla Commissione, che hanno saputo interpretare i sentimenti di un’intera citta’, sentire le corde della passione e cogliere al contempo l’affidabilita’ di un impegno reale. Il ringraziamento va a tutta la Citta’, alla quale ci lega e sempre ci leghera’ un filo unico e diretto”. Queste le prime parole di Dario Mirri da proprietario, assieme a Tony Di Piazza, del Palermo. “Sento la responsabilita’ di una missione, ma ancora prima la gioia del tifoso, perche’ ho la certezza che dopo tanta sofferenza c’e’ l’opportunita’ di scrivere pagine belle e straordinarie. Siamo carichi di entusiasmo, pronti a partire con il piede giusto. I colori rosa nero, come previsto dal bando dell’Amministrazione Comunale, sono gia’ impressi sulle nuove maglie. Il 29 luglio, come richiesto dalla FIGC, depositeremo tutta la documentazione e gli assegni necessari per l’iscrizione della squadra alla Lega Nazionale Dilettanti. Di piu’, per rispetto dei tempi sanciti dalle norme federali, per il momento non possiamo dire, ma dopo il 31 luglio illustreremo a tutti i tifosi i dettagli del nostro progetto tecnico, societario e sportivo. Le Aquile sono tornate. Forza Palermo. Sempre”.