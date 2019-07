Serie D, Sibilia annuncia l’accordo con Macron. E sul Palermo…

“Sono molto contento di essere qui stamattina, con Macron abbiamo un rapporto che già esiste ma io spero che questa sia una giornata propizia, positiva per quello che insieme a Macron faremo come Lega Dilettanti: spero che questo sia solo l’inizio”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, nella conferenza stampa di presentazione dell’accordo con Macron per le prossime due stagioni. L’accordo riguarderà la fornitura di tutto l’abbigliamento, accessori, divise gara e il materiale tecnico delle squadre nazionali e delle selezioni dei Comitati Regionali della LND.

A margine della conferenza stampa, Sibilia ha speso alcune parole sulla situazione del Palermo: “Vediamo se ci saranno delle richieste. Noi saremo, regolamento alla mano, pronti ad accogliere in Serie D coloro che purtroppo hanno avuto difficoltà con le iscrizioni ai campionati professionistici. Ci dispiace che realtà importanti non svolgano attività professionistiche, però tante società che sono ripartite dalla Serie D sono poi arrivate in Serie A. In ogni caso aspettiamo le determinazioni del Consiglio Federale di venerdì”.