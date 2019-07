Torino, Belotti non si fida del Debrecen: “il risultato dell’andata non ci tranquillizza”

“Ci attende una partita importante, il ritorno col Debrecen. Mi aspetto una gara comunque molto difficile: il mister l’ha preparata meglio di quella dell’andata, d’altronde e’ un perfezionista che non si rilassa neppure sul 3-0. Il risultato dell’andata non deve farci sentire al sicuro, perche’ nel calcio si sono visti dei ribaltoni con questo risultato”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante del Torino Andrea Belotti in vista della gara di ritorno di Europa League contro il Debrecen. “Se arriveremo alla fase a gironi sara’ la prima volta per me, come per altri miei compagni – ha sottolineato l’attaccante granata a margine della conferenza stampa dello sponsor del Torino Suzuki – E’ il nostro sogno partecipare all’Europa League. A livello personale voglio dimostrare tutto il mio valore in campo, anche per guadagnare l’Europeo con la Nazionale, che quest’anno avra’ ancora piu’ valore perche’ l’esclusione dai Mondiali e’ stato un evento drammatico per il nostro calcio”.