Universiadi, grande esordio per l’Italia: 2-0 al Messico

Inizia con un successo il cammino della Nazionale italiana di calcio all’Universiade Napoli 2019. Gli azzurri superano 2-0 il Messico allo stadio Arechi di Salerno grazie alle reti di Ungaro e Serena. Un successo meritato per i ragazzi di Daniele Arrigoni che, dopo un inizio un po’ contratto, vengono fuori alla distanza. All’inizio ci provano De La Rosa Zuniga e Florio ma i rispettivi portieri sono attenti. Nella ripresa l’Italia pigia sull’acceleratore, rendendosi spesso pericolosa. Partita sbloccata da un’invenzione di capitan Ungaro che beffa in uscita il portiere. Al 91′ ci pensa Serena a chiudere i conti, trasformando una punizione da posizione defilata. L’Italia tornerà in campo venerdì alle 18 allo stadio Lamberti di Cava de’ Tirreni dove affronterà l’Ucraina.