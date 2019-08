Accadde oggi 12 agosto 1946, nasce la Sampdoria: una fusione diede origine alla storica società

Il 12 agosto 1946 non è una data come le altre per i tifosi della Sampdoria. Quel giorno, infatti, dalla fusione tra Sampierdarenese e Andrea Doria prese vita la Sampdoria. La neo-nata squadra fu ammessa immediatamente in Serie A e il primo presidente fu Piero Sanguineti, sostituito quasi subito da Amedeo Rossotto e il primo allenatore fu Giuseppe Galluzzi. La maglia scelta fu anch’essa una fusione tra i due club esistenti in precedente. Il rosso-nero della Sampierdarenese si unì al bianco-blu dell’Andrea Doria. Nella stagione 1984-1985 la Sampdoria vinse la sua prima Coppa Italia. Nel 1987-1988 vinse la seconda coppa nazionale della sua storia. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 arrivarono i più grandi successi: due Coppe Italia, una Supercoppa italiana e sopratutto l’indimenticabile scudetto del 1990-1991, trascinata dai gol di Gianluca Vialli e Roberto Mancini. La Sampdoria riuscì anche ad arrivare in finale di Coppa dei Campioni, sconfitto dal Barcellona. Negli ultimi mesi si fanno sempre più insistenti le voci di un passaggio di consegne da Massimo Ferrero a Gianluca Vialli, calciatore rimasto sempre nel cuore dei doriani.