Balotelli-Brescia, i bookies ci provano: si scommette sul record di gol

Ieri l’annuncio ufficiale, tra poco la presentazione a stampa e tifosi. E’ il giorno di Mario Balotelli, nuovo acquisto del Brescia. Scelta di cuore per l’attaccante, che è tornato nella città in cui è cresciuto dopo aver girovagato per l’Europa.

Adesso, anche i bookmakers si scatenano, puntando l’attenzione sul numero di reti che l’ex Marsiglia segnerà con la maglia delle Rondinelle: primo obiettivo, superare i 14 gol realizzati nella stagione 2013/2014 con il Milan, il miglior risultato raggiunto da Balotelli in Serie A. Il traguardo delle 15 reti, riporta Agipronews, è offerto a 2,20 sul tabellone Stanleybet, che poi punta anche anche sui gol “di prestigio”. In prima linea c’è la Juventus, proprio la squadra contro cui il giocatore potrebbe debuttare, vista la squalifica di quattro giornate ancora da scontare: una rete nella partita del 25 settembre pagherebbe 4,50, ma c’è anche la possibilità di un cartellino rosso, offerto a 18,00. Altro appuntamento da segnare è quello del 30 ottobre, quando il Brescia incrocerà l’Inter: il gol di Balotelli alla squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi si gioca a 4,00