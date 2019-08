Bayern Monaco, Kovac lancia l’allarme: “Abbiamo bisogno di altri giocatori”

“Dobbiamo ancora ampliarci”. Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, a due giorni dalla partita inaugurale della Bundesliga contro l’Hertha Berlino spiega che non ritiene la rosa completa. “Il fatto è che abbiamo ancora bisogno di qualcosa”, ha spiegato il tecnico. Ieri il Bayern ha ufficializzato Ivan Perisic dall’Inter. “Sono contento che Ivan sia il primo – ha aggiunto Kovac – ma sappiamo anche che può infortunarsi, dobbiamo essere pronti per questa eventualità. Abbiamo bisogno di giocatori per rafforzare e migliorare la squadra”.

Se i campioni di Germania hanno compensato in difesa la partenza di Mats Hummels con gli arrivi di Benjamin Pavard (Stoccarda) e Lucas Hernandez (Atletico Madrid), il settore offensivo è orfano di tre giocatori chiave: Franck Ribery, Arjen Robben e James Rodriguez. Tanti i nomi al vaglio della dirigenza, ma difficili da raggiungere: Philippe Coutinho (Barcellona), Timo Werner (Lipsia), Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) o Gareth Bale (Real Madrid). Kovac chiede rinforzi facendo eco a Lewandowski, che pochi giorni fa aveva chiesto “altri tre giocatori”.