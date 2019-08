Brasile, Gabriel Jesus multato e sospeso due mesi: il motivo

L’attaccante del Brasile e del Manchester City, Gabriel Jesus, è stato sospeso per due mesi e multato dalla Conmebol per il comportamento tenuto durante la Coppa America. Lo ha annunciato la stessa Confederazione sudamericana in un comunicato. Durante la finale contro il Perù vinta dal suo Brasile, Jesus aveva reagito a una sua espulsione calciando una bottiglietta d’acqua e spintonato la camera del Var prima di lasciare il campo. L’attaccante del City non potrà dunque partecipare alle gare ufficiali e non della sua nazionale nei prossimi due mesi: salterà quindi le due amichevoli contro Colombia e Perù in programma a settembre. Gabriel Jesus dovrà anche pagare una multa di 30mila dollari, circa 26mila euro.