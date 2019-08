Bundesliga, calciatore consiglia l’uso del caschetto

La Bundesliga regala sempre grandi emozioni nel frattempo un calciatore, Klaus Gjasula, del neo-promosso Paderborn ha chiesto l’uso del caschetto per tutti i calciatori in campo. “Penso che avrebbe senso per tutti i giocatori indossare un casco. Può sembrare divertente, ma sarebbe sicuramente meglio per la salute di tutti”, ha detto il 29enne giocatore albanese a t-online.de. Gjasula gioca con un caschetto per la frattura dello zigomo. “Mi dà la sensazione che non possa succedere nulla”, ha detto. “Preferirei vedermi un po’ strano quando gioco a calcio ma restare in salute. Questa è la cosa più importante per me”, ha concluso.