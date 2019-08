Calcio femminile, la FA lancia una piattaforma di streaming

La Football Association sta lanciando una piattaforma di streaming dedicata al calcio femminile. Lo rivela il Guardian. La federazione calcistica inglese ha annunciato che la piattaforma fornirà l’accesso in diretta a più di 150 partite nazionali durante la stagione, incluse tutte le partite della Super League femminile (WSL) e un incontro per ogni giornata della Championship (seconda serie inglese). “Questo annuncio è un passo fondamentale e significativo nel viaggio della FA per far crescere il gioco femminile e attirare un nuovo pubblico” ha dichiarato Kelly Simmons, la direttrice FA del calcio professionistico femminile. La piattaforma verrà lanciata il 7 settembre con il derby di Manchester tra City e United all’Etihad Stadium.