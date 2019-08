Calciomercato, le bombe: Rami, Paletta e Llorente pronti a tornare in Italia, doppia idea del Parma

Ultimi giorni di calciomercato e trattative ormai nella fase decisiva. Lorenzo Bechini del Sassuolo e Mattia Felici del Lecce sono due nuovi giocatori del Palermo. Bechini, classe 2001, è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del Pisa e nell’ultima stagione in forza alla Primavera del Sassuolo. Felici, invece, è un attaccante anch’egli del 2001, che arriva dal Lecce. Il difensore Adil Rami potrebbe tornare a giocare nel campionato italiano, l’ex Milan ha rescisso il contratto che lo legava al Marsiglia. Secondo quanto riporta France Football, è finito nel mirino del Brescia che dovrà superare la concorrenza di Nizza, i turchi del Fenerbahce, il Los Angeles e il Tigres.

Dopo Ribery che ha accettato la corte della Fiorentina un altro calciatore si appresta ad arrivare in Italia e questa volta si tratta di un ritorno, stiamo parlando dello svincolato Fernando Llorente che è vicino al Napoli, si giocherà il posto con Milik. La Spal ha messo nel mirino lo svincolato Montolivo. Verso il ritorno al Parma il difensore Paletta, nel mirino anche Coentrao.

Il futuro in porta del Paris Saint-Germain si chiama Keylor Navas, ma solo nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con il Milan per arrivare a Gigi Donnarumma. Lo riporta RMC Sport. Adesso è ufficiale: Daniel Sturridge è un nuovo giocatore del Trabzonspor.