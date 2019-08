Calciomercato Serie B e Serie C, scatenato il Frosinone: tris di squadre su Biabiany, doppio innesto Teramo

CALCIOMERCATO – Non solo le trattative di Serie A. Si muovono anche le compagini di B e C. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Il Frosinone cerca il sostituto di Ciofani, passato alla Cremonese. I ciociari ci provano per Ceravolo e Falcinelli. Frosinone che è anche una delle tre squadre interessate allo svincolato Biabiany. Le altre due sono Chievo e Benevento. Campani che hanno chiuso per Mavididi, attaccante della Juventus Under 23. Il Pescara pensa al ritorno di Bjarnason, difficile per l’elevato ingaggio dell’islandese. Empoli ad un passo dal colpo Adjapong. Il terzino del Sassuolo sarà libero dopo l’arrivo in neroverde del suo omologo dall’Austria Vienna, Muldur. Il Livorno passa in vantaggio sul Pescara per Adrian Stoian. La Juve Stabia cerca l’attaccante. Il nome in cima alla lista è quello di Luigi Castaldo.

In Serie C, il portiere Raffaele Di Gennaro si accasa al Catanzaro. Il difensore della Juve Stabia Borri è conteso da Como e Viterbese. Gabriele Marchegiani, figlio di Luca, è il nuovo numero uno del Novara. Magnaghi e Bombagi passano dal Pordenone al Teramo. L’attaccante Fella va al Monopoli. Il Bisceglie chiude per Wilmots. Lo svincolato Botta si accasa alla Vis Pesaro.