Calciomercato, le ultime: doppio attaccante per la Samp, innesto al Verona e sorpresa del Lecce

Si sta per concludere un’altra giornata di calciomercato, ecco tutte le ultime trattative. La Sampdoria alla ricerca di rinforzi in attacco, non solo Defrel, torna d’attualità il nome di Emiliano Rigoni, col ragazzo ci sarebbe un’intesa sull’ingaggio mentre la Samp ha proposto allo Zenit un prestito con diritto di riscatto mentre il club di San Pietroburgo chiede l’obbligo di riscatto, aggiornamenti nelle prossime ore. Tutti pazzi di Petagna della Spal (Semplici in entrata potrà contare su Reca) il calciatore potrebbe essere il profilo giusto per il vice-Lukaku all’Inter ma secondo quanto apprende l’Adnkronos, si sta muovendo con grande interesse nelle ultime ore la Fiorentina di Commisso. Il Verona ha preso Salcedo dall’Inter, l’attaccante arriva in prestito, mossa a sorpresa in casa Lecce, inserimento per il centrocampista Imbula dello Stoke City, in passato seguito dal Torino.