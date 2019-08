Il Manchester United si è aggiudicato le prestazioni di Hannibal Mejbri, giovanissimo talento del Monaco, l’annuncio è arrivato direttamente dai Red Devils, 16 anni, era nel mirino anche di Liverpool, Bayern Monaco e Lione. I Red Devils hanno comunicato di aver “raggiunto un accordo con il Monaco per Hannibal Mejbri con l’approvazione della Fifa”. Operazione da 9,3 milioni di euro, il giovane nazionale francese completerà il passaggio allo United quando compirà 17 anni, a gennaio.

Marcos Braz, addetto alle trattative del Flamengo, ha fatto il punto della situazione sul discorso Balotelli, “visto che tutti me lo chiedete”. “Ho parlato con lui in videoconferenza – ha rivelato Braz – ma e’ una trattativa niente affatto facile, anzi direi che e’ complicata. Ci sono tanti aspetti, lui e’ straniero e anche a livello di documenti c’e’ tanto da fare. Insomma, e’ tutto molto complesso, e non posso parlarne molto e dire se siamo vicini o meno a una conclusione. Di sicuro il Flamengo e’ interessato a lui, ma non c’e’ nulla di ufficiale. Nella settimana entrante, con calma, vedremo tutto cio’ che c’e’ da fare”. Ma Balotelli e’ attratto dall’idea di giocare in Brasile e vivere a Rio? “Glielo ho chiesto – ha risposto Braz – e lui mi ha detto di si’, che gli piacerebbe venire in Brasile, e che se fra noi si arrivasse ad un accordo lui verrebbe senza problemi, e senza sentirsi sminuito per il fatto di lasciare l’Europa. Comunque se le cose avranno un’evoluzione positiva, io e il ds Bruno Spindel andremo in Europa. Se Balotelli verra’, rinforzerebbe ancor di piu’ la nostra ‘rosa’ altrimenti abbiamo le potenzialita’ di fare molto bene anche cosi’. E se Mario non verra’ non abbiamo un piano B”.

Nuovo innesto in casa Sampdoria, è fatta per l’arrivo di Leris dal Chievo Verona, accordo nelle ultime ore da 2,5 milioni di euro, si tratta di un ottimo innesto per il tecnico Di Francesco. La Fiorentina è scatenata, si cerca il colpo clamoroso. Il club viola nelle ultime ore sta provando a convincere Franck Ribery, il calciatore ex Bayern Monaco ci sta pensando, l’alternativa è Suso del Milan.

“Sei calciatori devono essere tagliati”, è stato l’allarme lanciato dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Ecco i nomi dei calciatori che non dovrebbero far parte della prossima stagione: Pjaca, Pellegrini e Perin i certi, gli ultimi tre in base agli ultimi giorni di mercato, probabile Rugani, uno tra Khedira e Matuidi ed uno tra Mandzukic e Dybala.