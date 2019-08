Caos Chievo, non pagati 4 anni di affitto dello stadio

Non è sicuramente un buon momento per il Chievo dal punto di vista economico e nemmeno sportivo, la squadra infatti è reduce dalla retrocessione in Serie B ed anche l’inizio della stagione non è stato entusiasmante, adesso arriva un’altra tegola. Nel dettaglio il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha firmato l’avvio della procedura giudiziaria nei confronti del club per il mancato pagamento del canone di concessione dello stadio Bentegodi degli ultimi quattro anni, come riportato da alcuni media locali si tratta di un’ingiunzione di pagamento per due milioni e mezzo di affitti non pagati, la cifra si aggirerebbe in circa 245mila euro all’anno, come spiega il sindaco Sboarina, “non e’ in regola coi pagamenti delle utenze (bollette, utilizzo del bar) legate all’uso dello stadio cittadino”, il club rischia di essere sfrattato dal Bentegodi.