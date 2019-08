Caos in Serie C, SMS sospetti: deferito calciatore e club [NOMI e DETTAGLI]

Dopo il caos ripescaggi, gironi e calendari che ancora può portare ad altri colpi di scena, un nuovo caso sconvolge il campionato di Serie C. Nelle ultime ore la Procura Federale ha deferito il calciatore Giulio Mulas ed il Piacenza per responsabilità oggettiva, nel mirino è finito un messaggio vocale dell’attuale calciatore del Carpi che avrebbe lasciato sul telefono di Alessandro Provenzano, suo ex compagno del Tuttocuoio ed all’epoca nella Lucchese, sarebbe stato chiesto un “favore” per Entella-Lucchese, partita terminata sul risultato di 1-1. Si tratta di un caso simile a quello di Spezia-Parma che portò alla squalifica dell’attaccante Calaiò. Immediato il comunicato del Piacenza: “il Piacenza Calcio 1919 ha appreso, con enorme stupore, del deferimento recapitato dalla Procura Federale al proprio ex tesserato Giulio Mulas e del contestuale deferimento del club a titolo di responsabilità oggettiva. La società ha già dato mandato ai propri legali affinché venga dimostrata la totale estraneità del club rispetto alle contestazioni mosse al proprio ex tesserato, dal quale prende le distanze in maniera netta ed inequivocabile. La società, sicura della bontà del proprio operato, sempre contraddistinto da lealtà, probità e correttezza sportiva, tutelerà la propria posizione ed immagine nelle opportune sedi in ogni stato e grado“.