Coppa Italia, arriva la decisione per Brescia-Perugia: niente stadio Rigamonti

Si giocherà al ‘Curi‘ e non al ‘Rigamonti’ la sfida di Coppa Italia tra Brescia e Perugia, in programma domenica 18 agosto. L’impianto di casa delle ‘Rondinelle’ risulta ancora indisponibile. “Nonostante il nostro impegno, le autorità locali non hanno ritenuto di autorizzare la gara a Mantova e ci troviamo costretti ad accettare l’inversione di campo, prevista in questi casi dal regolamento”, comunica il club lombardo in una nota. “Siamo certi – si legge – che la nostra squadra saprà fornire anche in questa occasione una prestazione di livello e che avremo modo di offrire ai nostri abbonati l’occasione di assistere ad una delle prossime gare di Coppa Italia“.

