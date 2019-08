Coppa Italia, il Parma batte 3-1 il Venezia: grande protagonista Gervinho, Inglese sbaglia un rigore

Vittoria per il Parma di Roberto D’Aversa nel terzo turno di Coppa Italia. I ducali passano in vantaggio al 10′ con Gervinho, abile a sfruttare l’assist di Inglese. L’attaccante dedica il gol al Dj Arafat, cantante ivoriano scomparso il 12 agosto scorso. Gervinho sfiora il gol in altre due occasioni, ma Lezzerini è bravo a negarglielo. Nulla può il portiere del Venezia sul colpo di testa di Iacoponi al 22′. Due minuti dopo fallo di mano di Bruno Alves e rigore perfetto di Aramu ad accorciare le distanze. In avvio di ripresa doppia chance per Inglese, che però non riesce a segnare. Al 72′ Gervinho regala spettacolo: l’ivoriano parte palla al piede e percorre 50 metri seminando avversari prima di battere Lezzerini sull’uscita. Tre minuti dopo Gervinho lascia il campo a Karamoh tra gli applausi del Tardini. Proprio l’ex Inter si guadagna un rigore nel finale, ma Inglese si fa respingere la conclusione da Lezzerini. Finisce 3-1 Parma che troverà la vincente di Frosinone-Monopoli.