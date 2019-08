Ligue 1, il Monaco non sa più vincere: 2-2 interno contro il Nimes, a segno i due nuovi acquisti

Monaco e Nimes hanno pareggiato 2-2 in una partita valida per la 3/a giornata di Ligue 1. Per i monegaschi a segno i due neo acquisti Slimani e Ben Yedder al 39′ e al 46′. Nella ripresa l’espulsione di Jemerson al 56′ costringe i padroni di casa all’inferiorità numerica. Il Nimes è bravo ad approfittarne, trovando il pareggio con le reti di Philippoteaux al 70′ e Denkey all’82’.

RISULTATI 3^ GIORNATA

SABATO

Amiens – Nantes 1-2

Dijon – Bordeaux 0-2

Angers – Metz 3-0

Brest – Reims 1-0

DOMENICA

Monaco – Nimes 2-2

CLASSIFICA: Nizza, Lione, Rennes, Angers 6 punti; Brest 5; Metz, Reims, St.Etienne, Tolosa, Bordeaux, Nantes 4; Amiens, Lille, Psg 3; Strasburgo 2; Marsiglia, Monaco, Nimes, Montpellier 1; Dijon 0.