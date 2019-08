Malattia Mihajlovic, il comunicato ufficiale della Fip sul tecnico del Bologna

MALATTIA MIHAJLOVIC – “Un grande esempio di forza di volonta’ e voglia di non arrendersi mai. Il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, a nome di tutta la Nazionale azzurra in preparazione al Mondiale, ha fatto il piu’ sentito in bocca al lupo a Sinisa Mihajlovic, augurandogli ogni bene per la battaglia che il mister sta conducendo con grande coraggio”. E’ questo il comunicato ufficiale emesso dalla Federbasket. “Non e’ un segreto la grande passione che Mihajlovic, da serbo, nutre per la pallacanestro. Da Foshan, dove l’Italia e’ in ritiro assieme proprio alla squadra di Djordjevic, gli azzurri hanno avuto un pensiero per il tecnico del Bologna, che raggiunto dal presidente Petrucci si e’ augurato una finale mondiale Italia-Serbia. In bocca al lupo Sinisa”, si legge ancora nel comunicato della Fip.