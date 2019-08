Malattia Mihajlovic, emozione per l’allenatore: Sinisa entra in casa e… [FOTO e VIDEO]

MALATTIA MIHAJLOVIC – Successo dedicato all’allenatore Sinisa Mihajlovic quello di ieri del Bologna che ha avuto la meglio in pieno recupero della Spal, decisivo il colpo di testa realizzato dal centrocampista Soriano, il tecnico sta lottando come un leone contro la leucemie ed anche nella partita di ieri si è presentato in panchina. Nelle ultime ore festa a sorpresa per l’allenatore serbo, Mihajlovic ha ricevuto a Roma l’abbraccio della sua famiglia. Sabato speciale, condiviso su Instagram dalla moglie Arianna Rapaccioni. “SORPRESAAAA! Bentornato a casa papa'”, le parole scritte sul social dalla signora Mihajlovic a corredo di una foto, pubblicato anche un video dei ‘festeggiamenti’. In basso il video di Mihajlovic.