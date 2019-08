José Mourinho si commuove: “Il calcio mi manca” [VIDEO]

Non siamo abituati a vederlo così. Eppure, ecco cosa succede quanto un innamorato di calcio rimane ‘fermo’ per un po’ di tempo. José Mourinho si confessa a El Chiringuito, rivelando come il calcio gli manchi. Stanno facendo il giro del web le immagini di uno Special One sull’orlo delle lacrime mentre viene intervistato.

“Mi sono sempre divertito con il mio lavoro, il momento in cui sono sbarcato nel calcio professionistico è stato quando è scattato un clic. Ora è una cosa seria ed è stato una cosa seria sino ad oggi, senza sosta. E adesso che tutto questo si è interrotto e che non mi diverto più, mi manca davvero“.