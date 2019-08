Palermo, presentate le nuove maglie: il presidente Mirri parla anche di abbonamenti e diritti tv

Il Palermo ha presentato questo pomeriggio le nuove maglie per la stagione che sta per avere inizio: Gruppo Arena (main sponsor), Bisaten, Ottica Lipari, Gruppi ACI e DVP. Una maglia a tinta completamente nera, l’altra bianca, in attesa della classica in colorazione rosa (il sondaggio per la scelta della maglia scadrà domani): “Robe di Kappa metterà a breve in produzione la maglia rosa, sarà pronta per il mese di novembre – ha spiegato il presidente Dario Mirri -. Questo campionato è quasi un derby siciliano che può consentire a tutti quanti di vivere le partite con gioia. Bisogna riuscire a sostenere la propria squadra ma vivere tutto in comunità, quella di giocare in Sicilia possiamo vederla come opportunità e non come un limite. Abbonamenti? Ringraziamo i nostri tifosi, poi starà a noi riempire sempre più il Barbera. Spero ancora di poter raggiungere quota 10 mila, sono una persona ambiziosa e sono convinto che con un po’ di fortuna potremmo fare il record assoluto di abbonamenti in D”.

“Diritti tv? Abbiamo trovato l’accordo con Eleven Sports, adesso dipende dalla Lega che dovrà trovare un accordo per la trasmissione delle gare in trasferta. Non sappiamo ancora il motivo. Ripeto che abbiamo l’accordo con Eleven, dobbiamo capire se saranno disposti a trasmettere intanto le nostre partite in casa. Non ci hanno dato una riposta. Se non si trova un accordo non potranno essere trasmesse quelle in trasferta”.