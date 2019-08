Premier League, l’Everton fallisce l’appuntamento con la storia

Si sta giocando il primo match della giornata di Premier League, in campo Aston Villa e Everton, al 38′ il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie alla rete siglata da Wesley al 21′. Delusione per l’Everton che ha fallito l’appuntamento con la storia, infatti non sono riusciti a mantenere la porta inviolata per le prime tre partite del campionato, il record risale ancora alla stagione 1912-13. Nelle prime due giornate di questo campionato il pareggio a reti bianche contro il Crystal Palace, poi l’1-0 in casa sul Watford. La rete dell’Aston Villa ha infranto il sogno dell’Everton di chiudere un’altra partita a reti inviolate.