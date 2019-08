Real Madrid, Jovic via in prestito? L’attaccante serbo risponde così…

“Storie come queste mi fanno sorridere”. Luka Jovic, intervistato dal quotidiano serbo “Novosti”, commenta così le indiscrezioni secondo le quali il Real Madrid, dopo averlo acquistato per 60 milioni di euro dall’Eintracht, starebbe già pensando di cederlo altrove in prestito. “Sono abituato a questo tipo di voci sin dall’inizio della mia carriera, il tempo dirà quali sono vere e quali no”, ha aggiunto Jovic, soddisfatto di queste prime settimane. “Zidane crede in me e la sua opinione non è cambiata durante questo tempo in cui abbiamo lavorato insieme. Sto imparando da lui giorno dopo giorno, è uno dei migliori allenatori del mondo – ha aggiunto – Benzema? Cerco di imparare anche da lui: una delle cose più belle nel mondo del calcio è che ti dà la possibilità di essere al fianco di grandi campioni e imparare da loro”.