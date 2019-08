Serie A, il report degli allenamenti: brutto infortunio per Rogerio, a parte Pavoletti e Castagne

NAPOLI – Seduta mattutina oggi per il Napoli al centro tecnico di Castel Volturno, in vista del big match di campionato contro la Juventus, in programma sabato sera all’Allianz Stadium, alle 20.45. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con riscaldamento e una serie di torelli. Successivamente, i ragazzi di Carlo Ancelotti, incluso il neo acquisto Hirving Lozano, hanno fatto del lavoro tecnico-tattico. Chiusura della sessione di allenamento con esercitazioni, compresi cross e tiri in porta.

ROMA – Il tecnico della Roma, Fonseca, non avrà Perotti, ma prova a recuperare Spinazzola in vista del derby di domenica. Questo il resoconto della giornata di allenamenti a Trigoria.

LAZIO – L’allenamento della Lazio è scattato puntuale alle 9.30 questa mattina nel centro sportivo di Formello. Si inizia a fare sul serio in vista dell’imminente derby contro la Roma, che si giocherà domenica alle 18 allo stadio Olimpico. Per questo motivo il tecnico Simone Inzaghi ha voluto intensificare la seduta mattutina, durata quasi due ore tra fase atletica (torello e cambi di direzione) e prime prove tattiche a quattro giorni dalla stracittadina. L’allenatore biancoceleste ha invece deciso di annullare la seduta pomeridiana, cosi’ come aveva fatto prima della sfida contro la Sampdoria. Leiva è tornato regolarmente ad allenarsi già da ieri dopo un piccolo stop. Confermato il recupero anche di Acerbi (uscito malconcio dalla trasferta di Genova) e di Caicedo. Si è rivisto in gruppo anche il lungodegente Lukaku, che ha ripreso ad allenarsi con i compagni dopo un lunghissimo infortunio.

MILAN – Milan al lavoro, questa mattina, sotto una fitta pioggia, in vista della prossima partita di campionato, in programma sabato a San Siro, alle 18, contro il Brescia. Inizio del lavoro in palestra – si legge sul sito ufficiale dei rossoneri – dove la squadra ha effettuato l’attivazione muscolare. Dopodiché un gruppo si è spostato sul campo dove ha svolto alcuni esercizi atletici con l’aiuto degli ostacoli bassi e i coni, esercizi incentrati sulla rapidità e poi una serie di esercitazioni tecniche: passaggi da controllo orientato e tiri in porta il tutto ad alta intensità mentre l’altro gruppo proseguiva il lavoro fisico in palestra.

ATALANTA – L’Atalanta ha sostenuto una seduta d’allenamento al centro Bortolotti di Zingonia, in vista della seconda giornata del campionato di serie A, che vedrà i nerazzurri scendere in campo al Tardini di Parma, per affrontare il Torino, domenica alle 20.45. Gian Piero Gasperini oggi ha dovuto rinunciare solo a Castagne, che ha proseguito con il programma di riabilitazione. Per tutti gli altri esercizi in palestra, seguiti da tattica e da partitelle su campo ridotto.

SASSUOLO – Doppia seduta quest’oggi per il Sassuolo. Al mattino la squadra ha svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo ed esercitazioni specifiche per reparto, mentre nel pomeriggio è stata impegnata in una sessione di analisi tattica in sala video. Fermo Rogerio per il quale gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Ulteriori valutazioni saranno fatte nei prossimi giorni.

SAMPDORIA – Manolo Gabbiadini non ha preso parte alla doppia seduta di allenamento della Sampdoria di Eusebio Di Francesco, in vista della gara in trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica. L’attaccante italiano ha svolto un programma specifico in palestra e sul campo. Il centrocampista polacco Karol Linetty è invece rientrato da un permesso familiare e ha preso parte alla sessione mattutina, basata su forza e trasformazione con esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. Prosegue invece il recupero agonistico di Gonzalo Maroni.

CAGLIARI – Il gruppo del Cagliari guidato da mister Maran continua a lavorare in preparazione della sfida di domenica contro l’Inter. Mattinata caratterizzata da esercizi individuali sulla forza, mentre al pomeriggio è stata la volta dei focus tattici: prima la didattica difensiva e il possesso palla, poi il lavoro su tutto il campo con squadre contrapposte. Infine la partita finale in 70 metri di campo. Fabrizio Cacciatore continua il suo programma personalizzato, a parte Leonardo Pavoletti.

PARMA – Il Parma si è allenato oggi a Collecchio, dove ha svolto una seduta mattutina in vista della partita di Serie A di domenica prossima contro l’Udinese. Agli ordini di mister Roberto D’Aversa, la seduta – riferisce il sito ufficiale degli emiliani – si è svolta secondo un programma a base di esercizi di core stability, forza funzionale, cambi di direzione e un lavoro tattico. Il portiere Fabrizio Alastra è rientrato in gruppo e si è allenato con i compagni.

UDINESE – Seduta di allenamenti per l’Udinese di Igor Tudor, in vista del prossimo impegno di campionato, in casa, contro il Parma, in programma domenica alle 20.45. Seko Fofana si è allenato regolarmente in gruppo per tutta la durata della seduta. I friulani hanno svolto esercizi con la palla, mirati al possesso, per poi concludere con una partitella a campo ridotto.

LECCE – Seduta pomeridiana d’allenamento per il Lecce in vista della gara di domenica sera contro l’Hellas Verona, nella quale il tecnico Liverani dovrà fare a meno di Farias fermato per un turno dal giudice sportivo. Assente Meccariello, hanno svolto lavoro personalizzato La Mantia e Lapadula, cosi’ come Fiamozzi e Lo Faso.