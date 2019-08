Serie A, è già ‘totoretrocessione’: le ipotesi dei bookies, chi rischia di più

Dopo aver iniziato ad ipotizzare quali potrebbero essere i primi allenatori di Serie A ad essere esonerati dalle proprie squadre, prosegue l’analisi dei bookies sul prossimo campionato, che avrà inizio tra meno di un mese. Questa volta, però, gli analisti si concentrano sulle compagini che rischiano di retrocedere in Serie B.

Vittime principali, come spesso accade, le neopromosse. Le valutazioni dei trader di Stanleybet hanno lanciato la scommessa sull’ultimo posto. Candidato numero uno è il Verona, a quota piuttosto bassa, 2,00. A ridosso il Lecce, a 2,50. Un po’ meglio sta la terza neopromossa, il Brescia, a 5,50. Le reduci dalla A dello scorso anno, riferisce Agipronews, sembrano attrezzate per sfuggire l’onta dell’ultimo posto: il Parma è a 12, il Cagliari a 15, l’Udinese a 20 e il Genoa a 25. Ultime due ‘possibili’ Sassuolo e Bologna a 34, per le altre si va in tripla cifra.