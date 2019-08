Udinese, successo in amichevole contro gli emiratini dell’Al Wasl

Successo di misura in amichevole per l’Udinese, che alla Sportarena di Seeboden supera l’Al Wasl per 1-0 grazie alla rete di De Paul. Grande prestazione di Musso che si oppone a un paio di tentativi della squadra di Dubai. Lasagna sfiora la rete sul cross di Pussetto, poi al 37′ ecco la giocata che decide la gara: azione in velocit√† dell’Udinese, palla nel corridoio per l’inserimento di De Paul che entra in area e fulmina Abdullah con un tiro di piatto destro. Nella ripresa la squadra di Tudor non rischia molto e gestisce, sfiorando anche il raddoppio al 27′ con una punizione di Mandragora che si stampa sulla traversa. Nel finale chance per Pezzella ma il suo diagonale non inquadra la porta.