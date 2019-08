Wolves-Torino, le indicazioni di Cairo su partita e calciomercato

Il Torino in campo contro il Wolverhampton, la squadra di Mazzarri chiamata all’impresa, parla Urbano Cairo anche su Nkoulou, ormai separato in casa. “Non ne abbiamo parlato, abbiamo discusso solo di cose positive e che possono portarci a un buon risultato e le cose positive sono tante“, ha aggiunto Cairo ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita. Sulla Premier. “Tra i due campionati c’e’ un gap fondamentalmente economico, la Premier vale tre volte la serie A, se le 4 finaliste di Champions ed Europa League della scorsa stagione erano inglesi qualcosa vorra’ dire – spiega Cairo -. Per noi quella di questa sera e’ una partita importante per completare un percorso, ma non cambiera’ i nostri piani, abbiamo anche il campionato che e’ fondamentale per noi, c’e’ la Coppa Italia. Penseremo a prendere quello che riteniamo possa mancare per avere una squadra sempre piu’ competitiva, non faccio nomi, l’importante e’ arrivare al 2 settembre con giocatori che riteniamo utili”.