Zenit, i tifosi shock su Malcom: “calciatori neri contro la tradizione del club”

Lo Zenit ha piazzato un grande colpo di mercato, si tratta dell’arrivo dell’attaccante Malcom acquistato dal Barcellona, in passato il brasiliano era stato ad un passo anche dalla Roma, nelle ultime ore si è verificato un episodio bruttissimo. I tifosi dello Zenit precisando di non essere razzisti si sono sbilanciati contro l’arrivo del calciatore, rimproverando ai dirigenti dello Zenit “la mancanza di rispetto nei confronti delle tradizioni del nostro club. Non siamo razzisti, ma per noi l’assenza di giocatori di colore e’ semplicemente un tradizione importante”. Si tratta di dichiarazioni clamorose e fuori luogo, un calciatore dovrebbe essere giudicato solo per le qualità in campo e quelle di Malcom sono importanti.