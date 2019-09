Atalanta, le prime parole di Kjaer: “Vogliamo ripetere i risultati della scorsa stagione”

“Sarà una stagione molto lunga e dura. L’Atalanta ha chiuso l’ultimo campionato al terzo posto e dobbiamo provare almeno a eguagliare quel risultato, senza dimenticare che la squadra ha raggiunto anche la finale di Coppa Italia. Ci aspetta una bella stagione, anche la Champions sarà una grande esperienza per me e per la società: spero che ci divertiremo e vinceremo”. Queste le prime parole di Simon Kjaer da giocatore dell’Atalanta. “Trovare un accordo con il club è stato facile – ha ammesso il trentenne difensore danese, ex Palermo e Roma – Non mi piace parlare, preferisco andare in campo e dimostrare il mio valore, così ognuno si può fare la propria opinione. Sono contento di poter tornare in Italia, ho avuto varie opportunità in questi ultimi anni e ora ce l’ho fatta”.