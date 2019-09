Bari-Reggina, le probabili formazioni: momento della verità per Cornacchini, prova del 9 per gli amaranto

Si gioca il posticipo valido per il campionato di Serie C, la quarta giornata del Girone C si chiude con il botto e con il big match tra Bari e Reggina. Partita che va oltre l’aspetto tecnico, tra le due tifoserie esiste un gemellaggio che va avanti ormai da anni ed anche per la serata di oggi verrà confermato, previsto dunque grande spettacolo anche sugli spalti con i tifosi di casa pronti ad una coreografia ad accogliere gli amici amaranto. Ma tornando al campo si preannuncia una partita che presenta molti spunti. Cornacchini ha il fiato sul collo, la dirigenza ha costruito una corazzata per la categoria ma le prime partite sono state deludenti sul piano del gioco, due vittorie arrivate grazie ad episodi ed una sconfitta in casa contro la Viterbese che ha fatto già storcere il naso ai tifosi. Gli amaranto arrivano al match invece sulle ali dell’entusiasmo, dopo il pareggio all’esordio contro il Francavilla sono arrivate due vittorie consecutive convincenti, la prima contro la Cavese, la seconda contro il Bisceglie, le partite non sono state mai in discussione. Per quanto riguarda le formazioni pichi dubbi per Cornacchini, discorso diverso per Toscano. La Reggina può contare su una rosa ampia e di altissimo livello, 22-23 titolari con la possibilità per l’allenatore amaranto di variare gli 11 come già successo nelle prime giornate. Ha recuperato De Francesco ma non è ancora pronto a scendere in campo dal primo minuto, convocato anche l’ultimo arrivato Rivas. Dovrebbe essere confermato Bellomo con Sounas però pronto ad insidiarlo, anche Denis in rampa di lancio, il Tanque sta lavorando duro per raggiungere la migliore condizione ma Corazza dà ampie garanzie.

BARI-REGGINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

BARI (4-3-1-2) – Frattali; Berra, Perrotta, Di Cesare, Costa; Hamlili, Bianco, Scavone; Terrani; Ferrari, Antenucci. All.: Cornacchini

REGGINA (3-4-1-2) – Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Rose, Bianchi (Sounas), Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Corazza. All.: Toscano.