Cagliari-Inter streaming, dove seguire la diretta della partita

Cagliari-Inter streaming – L’esordio è stato devastante. L’Inter ha strapazzato in casa il Lecce, battendolo per 4-0 davanti ad un San Siro gremito. Debutto ok per Conte, ma l’obiettivo è mantenere questo passo con avversari di caratura superiore. Questa sera si va in Sardegna, i rossoblu cercano il riscatto dopo la sconfitta interna alla prima contro il neopromosso Brescia, ma devono fare a meno di Pavoletti il quale ne avrà per qualche mese. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, sui canali 201 e 255 e sul canale 472 del digitale terrestre. In streaming sulla piattaforma Sky Go.