Il calciomercato è andato in archivio da qualche giorno ma le squadre del massimo campionato italiano continuano a muoversi sia per quanto riguarda gli svincolati che per le prossime sessioni di gennaio e per la prossima estate. Continua a muoversi la Juventus, il club bianconero ha messo nel mirino Kai Havertz, calciatore tedesco classe 1999, gioca nel Bayer Leverkusen e può rappresentare un’occasione per la Juve, come caratteristiche viene accosto ad Ozil e Ballack. Il Torino è soddisfatto di Bonifazi, per il difensore è pronto il rinnovo fino al 2024. La Lazio prepara il ritorno di fiamma per Strahinja Pavlović, calciatore serbo del Partizan, si tratta di un classe 2001 ed è stato ad un passo dai biancocelesti negli ultimi giorni di agosto. Lo svincolato Kevin Costant potrebbe approdare in Serie D, l’ex Milan può rappresentare una soluzione per Foggia e Palermo.