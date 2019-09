Cessione Sampdoria, svolta in arrivo: l’indizio social di Fausto Zanetton [DETTAGLI]

CESSIONE SAMPDORIA – Sono ore caldissime in casa Sampdoria per il futuro del club, entro fine mese scadrà l’esclusiva riservata la gruppo guidato da Gianluca Vialli per l’acquisto del club, per la prossima settimana è prevista la proposta definitiva con le relative cifre dell’affare, la cordata finanziata dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan dovrà colmare il gap tra la domanda del presidente Ferrero e l’offerta, la cifra giusta per chiudere l’affare si aggirerebbe sui 95 milioni di euro. Nel frattempo dai social è arrivato un indizio interessante con il post su twitter di Fausto Zanetton, co-fondatore insieme a Vialli della piattaforma Tifosy . “Tutte le cose arrivano per coloro che aspettano” ha scritto riprendendo la citazione del premio Nobel Marie Curie.