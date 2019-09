Clamoroso Constant, il calciatore ritratta: “Foggia o Palermo? Mi hanno hackerato il profilo”

Solo pochi giorni fa Kevin Constant scriveva sul suo profilo Instagram di voler giocare solo per Foggia o Palermo, per la storia e per i tifosi. L’ex esterno di Milan e Genoa, tra le altre, si era esposto in maniera anche troppo eclatante. Non si è fatta attendere la smentita. Sempre attraverso i social, Constant ha fatto sapere di essere stata vittima di un attacco hacker: «Chiedo scusa a tutti i tifosi, rispetto tutte le piazze». Un passo indietro per il guineano. Anche se gli interessi di Foggia e Palermo sembrerebbero davvero trovare conferme.