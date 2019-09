A Fabio Capello il premio ‘Vicini’, il retroscena è da brividi

“E’ un onore ricevere questo premio”. Sono queste le prime parole di Fabio Capello durante il riconoscimento intitolato ad “Azeglio Vicini” dal Panathlon Club di Cesena, nella cornice del Grand Hotel di Cesenatico “E’ un onore ricevere questo premio che e’ dedicato a un persona con la quale ho passato momenti fantastici come giocatore e allenatore. Per me e’ una emozione e un orgoglio”. Alla presenza del figlio di Azeglio Vicini, Gianluca, ricordato anche l’episodio avvenuto in Brasile, nella spiaggia di Copacabana, dove durante una nuotata, Capello salvò la vita a Vicini. “Da allora ogni volta che ci incontravamo, diceva a mia moglie ‘lui mi ha salvato la vita'”. Gianluca Vicini ricorda anche come suo padre avrebbe visto bene Capello come allenatore della Nazionale italiana. “Non ho mai avuto un forte richiamo verso questo ruolo, ho preso come una sfida il ruolo di allenatore in Inghilterra. Devo dire pero’ che quando sento l’inno nazionale mi emoziono. Il campionato quest’anno sara’ piu’ bello, entusiasmante ed equilibrato”.