Fiorentina, clamoroso retroscena sulla cessione: patto di… ‘Chiesa’ tra i Della Valle e Commisso

Un clamoroso retroscena in merito alla cessione della Fiorentina è emerso quest’oggi dalle pagine del Corriere della Sera. Secondo il noto quotidiano, infatti, i Della Valle ex proprietari ed il nuovo patron Rocco Commisso avrebbero stretto una sorta di patto mettendo in mezzo Federico Chiesa.

“Commisso – si legge – non se l’è sentita di presentarsi cedendo il suo miglior giocatore. Sarebbe stato difficile spiegarlo alla gente di Firenze, che ha accolto il nuovo venuto sottoscrivendo quasi 28 mila abbonamenti. Si sussurra che Chiesa sia addirittura entrato nella cessione del club. Un patto tacito tra i Della Valle e mister Rocco: i fratelli avrebbero fatto lo sconto al nuovo proprietario se non avesse ceduto il gioiello della città”.