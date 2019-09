Gasperini cittadino onorario di Bergamo: “E’ il regalo più bello”

Gian Piero Gasperini è da oggi cittadino onorario di Bergamo. Con il voto all’unanimità della proposta avanzata dal sindaco Giorgio Gori, si è svolta la cerimonia di investitura per il tecnico atalantino originario del Piemonte. L’evento in Consiglio comunale con presente il presidente nerazzurro, Antonio Percassi, insieme al direttore operativo Roberto Spagnolo. Il sindaco Giorgio Gori ha quindi consegnato a Gasperini la pergamena motivando la cittadinanza “per aver guidato la squadra dell’Atalanta a traguardi di straordinario valore sportivo che aggiungono lustro e visibilità all’intera città, proiettata in una dimensione internazionale di grande prestigio”. “Vogliamo vivere altre emozioni, forse ancora più forti – ha rimarcato Gasperini commosso per il riconoscimento ricevuto -, abbiamo voglia di dare entusiasmo e felicità alla gente, perché in tutta questa storia quello che ci ha più emozionato è stata la felicità negli occhi dei tifosi. Per me non è un premio, ma il regalo più bello della mia vita“.